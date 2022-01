Infortunio Chiesa: «Tornerà come prima, ma ci vorranno almeno 6 mesi» (Di martedì 11 gennaio 2022) A fare maggiore chiarezza sull’Infortunio di Federico Chiesa ecco le parole del Dottor Tencone, direttore dell’Isokinetic di Torino Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino, ha parlato dei possibili tempi di recupero per l’Infortunio di Chiesa. RECUPERO – «Oggi non si tende più a ragionare per settimane o mesi ma per obiettivi durante la riabilitazione. È comunque verosimile che sei, sette o otto mesi siano necessari. I presupposti per un completo recupero ci sono. Se la riabilitazione è ben fatta, l’atleta ritorna come prima» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) A fare maggiore chiarezza sull’di Federicoecco le parole del Dottor Tencone, direttore dell’Isokinetic di Torino Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino, ha parlato dei possibili tempi di recupero per l’di. RECUPERO – «Oggi non si tende più a ragionare per settimane oma per obiettivi durante la riabilitazione. È comunque verosimile che sei, sette o ottosiano necessari. I presupposti per un completo recupero ci sono. Se la riabilitazione è ben fatta, l’atleta ritorna» L'articolo proviene da Calcio News 24.

