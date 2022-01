Infortunio Chiesa, stagione finita: come cambiano le strategie per Juventus e Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tegola per la Juventus e la Nazionale: lesione del legamento crociato per Federico Chiesa. Allegri e Mancini costretti a rivisitare i propri piani Il calcio Italiano perde un grande protagonista per questa prima parte del 2022: Federico Chiesa ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo costringe a chiudere anticipatamente la propria stagione. Il figlio d’arte si è infortunato nel corso della sfida tra Roma e Juventus in seguito ad uno scontro con Smalling. L’esito è arrivato nella mattinata ed è stato impietoso: l’ex-Fiorentina deve dire addio alla rincorsa Champions con i bianconeri e soprattutto ai playoff per i Mondiali con l’Italia. Due notizie poco piacevoli per Max Allegri e Roberto Mancini, costretti entrambi a ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tegola per lae la Nazionale: lesione del legamento crociato per Federico. Allegri e Mancini costretti a rivisitare i propri piani Il calciono perde un grande protagonista per questa prima parte del 2022: Federicoha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo costringe a chiudere anticipatamente la propria. Il figlio d’arte si è infortunato nel corso della sfida tra Roma ein seguito ad uno scontro con Smalling. L’esito è arrivato nella mattinata ed è stato impietoso: l’ex-Fiorentina deve dire addio alla rincorsa Champions con i bianconeri e soprattutto ai playoff per i Mondiali con l’. Due notizie poco piacevoli per Max Allegri e Roberto Mancini, costretti entrambi a ...

