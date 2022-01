Infortunio Chiesa, lesione del legamento crociato: il comunicato della Juventus (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brutte notizie per la Juventus. Gli esami a cui è stato sottoposto Federico Chiesa dopo l’Infortunio rimediato nella partita con la Roma, hanno evidenziato una lesione del crociato. A renderlo noto è lo stesso club bianconero in una nota. “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro – scrive la Juve nella nota. – Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brutte notizie per la. Gli esami a cui è stato sottoposto Federicodopo l’rimediato nella partita con la Roma, hanno evidenziato unadel. A renderlo noto è lo stesso club bianconero in una nota. “Nel corsopartita di ieri Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro – scrive la Juve nella nota. – Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato ladelanteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

