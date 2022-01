Influencer (famosa in tutto il mondo per i suoi peti venduti in barattolo) ricoverata d’urgenza: quello che hanno scoperto i medici è raccapricciante (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stephanie Matto, l'Influencer che dice di guadagnare 60mila euro a settimana vendendo i suoi peti in barattolo, potrebbe concludere qui la sua carriera. Proprio così, la giovane infatti è stata ricoverata per un malore che lei ha scambiato per un attacco di cuore. quello che le hanno trovato i medici altro non era che un eccesso di gas nello stomaco, dovuto all'alimentazione da lei assunta proprio per la sua "attività commerciale". D'ora in poi, è il consiglio dei medici, Stephanie dovrà cambiare la sua dieta. "Ho pensato di avere un attacco di cuore e di stare per morire - ha spiegato ai media -. Era quasi impossibile respirare e ogni volta che provavo a fare un respiro sentivo una forte pressione intorno al cuore". ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stephanie Matto, l'che dice di guadagnare 60mila euro a settimana vendendo iin, potrebbe concludere qui la sua carriera. Proprio così, la giovane infatti è stataper un malore che lei ha scambiato per un attacco di cuore.che letrovato ialtro non era che un eccesso di gas nello stomaco, dovuto all'alimentazione da lei assunta proprio per la sua "attività commerciale". D'ora in poi, è il consiglio dei, Stephanie dovrà cambiare la sua dieta. "Ho pensato di avere un attacco di cuore e di stare per morire - ha spiegato ai media -. Era quasi impossibile respirare e ogni volta che provavo a fare un respiro sentivo una forte pressione intorno al cuore". ...

