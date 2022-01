Incubo in casa: figlio maltratta l’anziana madre e le estorce denaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Aprilia. Aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della madre. Un oscuro passato di problemi che avevano portata il Tribunale a tale sentenza. Nonostante ciò, l’uomo ha violato il divieto e si è avvicinato nuovamente alla povera donna. La signora aveva già denunciato il comportamento violento del figlio che viveva con lei in passato. Pare che l’uomo avesse più volte aggredito la donna pretendendo da questa del denaro per i suoi affari. Il divieto emanato dalla prima sentenza prevedeva l’impossibilitò di avvicinamento a 300 metri e l’allentamento dall’abitazione. Leggi anche: Aprilia, continui maltrattamenti e minacce alla compagna e ai 3 figlioletti: arrestato padre violento Il fatto ad Aprilia Intorno alle ore 10.30 di questa mattina, del 10 gennaio 2021, ad Aprilia, il personale della Sezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Aprilia. Aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della. Un oscuro passato di problemi che avevano portata il Tribunale a tale sentenza. Nonostante ciò, l’uomo ha violato il divieto e si è avvicinato nuovamente alla povera donna. La signora aveva già denunciato il comportamento violento delche viveva con lei in passato. Pare che l’uomo avesse più volte aggredito la donna pretendendo da questa delper i suoi affari. Il divieto emanato dalla prima sentenza prevedeva l’impossibilitò di avvicinamento a 300 metri e l’allentamento dall’abitazione. Leggi anche: Aprilia, continuimenti e minacce alla compagna e ai 3letti: arrestato padre violento Il fatto ad Aprilia Intorno alle ore 10.30 di questa mattina, del 10 gennaio 2021, ad Aprilia, il personale della Sezione ...

