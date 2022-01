In Spagna il Covid-19 verrà trattato come “una comune influenza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Spagna si apre ad una nuova visione e ad un nuovo approccio nei confronti della pandemia di Covid-19. Spagna: il Covid verrà trattato come “una malattia endemica” Il ministro in Spagna, Pedro Sanchez ha deciso che è arrivato il momento di guardare con occhi differenti alla pandemia di Coronavirus. Nelle sue intenzioni c’è la volontà di trattarla come una semplice influenza, e per fare ciò il cambiamento inizia dai monitoraggio. Le autorità sanitarie spagnole stanno lavorando da tempo per mettere a punto un piano per abbandonare gradualmente la sorveglianza universale del Covid-19. Si passerà ai controlli “Sentinella” Si vuole passare ai controlli chiamati “sentinella”, utilizzato contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasi apre ad una nuova visione e ad un nuovo approccio nei confronti della pandemia di-19.: il“una malattia endemica” Il ministro in, Pedro Sanchez ha deciso che è arrivato il momento di guardare con occhi differenti alla pandemia di Coronavirus. Nelle sue intenzioni c’è la volontà di trattarlauna semplice, e per fare ciò il cambiamento inizia dai monitoraggio. Le autorità sanitarie spagnole stanno lavorando da tempo per mettere a punto un piano per abbandonare gradualmente la sorveglianza universale del-19. Si passerà ai controlli “Sentinella” Si vuole passare ai controlli chiamati “sentinella”, utilizzato contro ...

