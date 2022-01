In Repubblica Dominicana è caccia ai migranti haitiani: al via le deportazioni massive (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Repubblica Dominicana il mese di dicembre non è stato permeato dal clima natalizio, almeno non per gli haitiani vittime di una vera e propria “caccia all’uomo” per essere deportati. Durante tutto il 2021, Luis Abinader (Presidente della Rep. Dominicana) non ha mostrato nessuna compassione per le sorti degli abitanti del vicino paese caraibico e ha messo in atto misure estremamente dure che mirano a eradicare “il problema migratorio haitiano”. Haiti però sta vivendo un nuovo zenit di una crisi politica, sociale ed economica che dura da anni (ricordiamo l’uccisione del presidente Jovenel Moise a luglio e l’attentato subito dal presidente interino Ariel Henry pochi giorni fa), e questo ha favorito una nuova e imponente ondata migratoria verso la vicina Repubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Inil mese di dicembre non è stato permeato dal clima natalizio, almeno non per glivittime di una vera e propria “all’uomo” per essere deportati. Durante tutto il 2021, Luis Abinader (Presidente della Rep.) non ha mostrato nessuna compassione per le sorti degli abitanti del vicino paese caraibico e ha messo in atto misure estremamente dure che mirano a eradicare “il problema migratorio haitiano”. Haiti però sta vivendo un nuovo zenit di una crisi politica, sociale ed economica che dura da anni (ricordiamo l’uccisione del presidente Jovenel Moise a luglio e l’attentato subito dal presidente interino Ariel Henry pochi giorni fa), e questo ha favorito una nuova e imponente ondata migratoria verso la vicina...

Advertising

GennaroLenza : RT @gippu1: In #VeronaSalernitana, Grigoris Kastanos segna su punizione il primo gol CIPRIOTA della storia della serie A! ???????????? I Paesi ch… - Cafeponci : RT @gippu1: In #VeronaSalernitana, Grigoris Kastanos segna su punizione il primo gol CIPRIOTA della storia della serie A! ???????????? I Paesi ch… - teo_acm : RT @gippu1: In #VeronaSalernitana, Grigoris Kastanos segna su punizione il primo gol CIPRIOTA della storia della serie A! ???????????? I Paesi ch… - Edorsi53 : RT @gippu1: In #VeronaSalernitana, Grigoris Kastanos segna su punizione il primo gol CIPRIOTA della storia della serie A! ???????????? I Paesi ch… - YBah96 : RT @gippu1: In #VeronaSalernitana, Grigoris Kastanos segna su punizione il primo gol CIPRIOTA della storia della serie A! ???????????? I Paesi ch… -