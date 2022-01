In piazza Matteotti si saluta il Natale: via la ruota panoramica e le casette di legno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nei prossimi giorni lo skyline del centro piacentiniano tornerà senza la ruota panoramica, una delle attrazioni principali del Natale 2021: sono infatti in corso e dovrebbero concludersi entro mercoledì i lavori di smontaggio della ruota panoramica installata a metà novembre in piazza Matteotti. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nei prossimi giorni lo skyline del centro piacentiniano tornerà senza la, una delle attrazioni principali del2021: sono infatti in corso e dovrebbero concludersi entro mercoledì i lavori di smontaggio dellainstallata a metà novembre in

Advertising

webecodibergamo : In centro resterà solo la giostra. - ComunediBergamo : RT @Bergamonews: Feste finite, in piazza Matteotti si smontano ruota panoramica e villaggio di Natale @ComunediBergamo - BergamoNews https… - Bergamonews : Feste finite, in piazza Matteotti si smontano ruota panoramica e villaggio di Natale @ComunediBergamo - BergamoNews - Pirronemassimo1 : Pirrone rosa banca nazionale del lavoro piazza Matteotti Catanzaro conto corrente pirrone massimo 008072 500,00 € - Pirronemassimo1 : Pirrone Benedetta banca nazionale del lavoro piazza Matteotti Catanzaro conto corrente pirrone massimo 008072 500,0… -