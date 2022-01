In Campidoglio Calenda lancia la sua 'Giunta ombra' (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Carlo Calenda lancia la sua 'Giunta ombra', in stile 'shadow cabinet' britannico, per portare avanti una "opposizione puntuale e concreta" ma mai "pretestuosa" al sindaco Roberto Gualtieri. Ci sono 29 professionisti - un uomo e una donna per ciascun settore di competenza - nella lista presentata questa mattina dal leader di Azione nella sede della stampa estera. Tra loro la professoressa Silvia Ambrosio, attiva nella difesa del verde pubblico, e Paolo Balice, analista finanziario, che si occuperà di bilancio e partecipate. "Abbiamo identificato tre temi prioritari: le partecipate, i rifiuti e la mobilità. È molto presto per fare un bilancio della Giunta Gualtieri, notiamo però che c'è una tendenza a promettere cose che non si riescono a mantenere. Non parlo solo della pulizia entro Natale, ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Carlola sua '', in stile 'shadow cabinet' britannico, per portare avanti una "opposizione puntuale e concreta" ma mai "pretestuosa" al sindaco Roberto Gualtieri. Ci sono 29 professionisti - un uomo e una donna per ciascun settore di competenza - nella lista presentata questa mattina dal leader di Azione nella sede della stampa estera. Tra loro la professoressa Silvia Ambrosio, attiva nella difesa del verde pubblico, e Paolo Balice, analista finanziario, che si occuperà di bilancio e partecipate. "Abbiamo identificato tre temi prioritari: le partecipate, i rifiuti e la mobilità. È molto presto per fare un bilancio dellaGualtieri, notiamo però che c'è una tendenza a promettere cose che non si riescono a mantenere. Non parlo solo della pulizia entro Natale, ...

