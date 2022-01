In Campania si torna a scuola da domani: il Tar sospende l’ordinanza di De Luca (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar Campania ha sospeso l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori nei giorni scorsi. Il provvedimento prevedeva la ripresa alla didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie il 29 gennaio. LEGGI ANCHE: Quirinale, Garavini (Italia Viva ) a iNews24: “Nessun veto su L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tarha sospesodel governatore Vincenzo De, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori nei giorni scorsi. Il provvedimento prevedeva la ripresa alla didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie il 29 gennaio. LEGGI ANCHE: Quirinale, Garavini (Italia Viva ) a iNews24: “Nessun veto su L'articolo proviene da Inews24.it.

