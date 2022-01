In Arabia Saudita le donne potranno guidare i taxi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le donne in Arabia Saudita possono ora lavorare guidando i taxi. Lo ha deciso il governo dell'Arabia Saudita, sottolineando un cambiamento che rappresenta uno degli ultimi passi nell'ambito della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Leinpossono ora lavorare guidando i. Lo ha deciso il governo dell', sottolineando un cambiamento che rappresenta uno degli ultimi passi nell'ambito della ...

