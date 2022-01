IMPACT | Importante cambio di titolo agli ultimi taping

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 gennaio 2022) NeglidiWrestling, registrati domenica in quel di Dallas, c’è stato un passaggio di: Deonna Purrazzo ha sconfitto Rok-C diventando la nuova ROH Women’s World Champion. La Purrazzo diventa così la seconda detentrice delda poco nato. L’ormai ex campionessa Rok-C era riuscita ad agguantare la cintura al ppv ROH Death Before Dishonor XVIII del 12 settembre, battendo Miranda Alize nella finale di un torneo a quindici partecipanti. Continua la faida tra ROH eLa nuova campionessa non lottava per la ROH dal maggio del 2018, quando aidi ROH TV venne sconfitta da Kelly Klein. La sua vittoria aggiunge così un altro tasselloalla rivalità tra ROH e ...