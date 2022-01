Iliad non funziona in molte zone d’Italia: ecco la situazione del down (Di lunedì 10 gennaio 2022) Disservizi e problemi oggi 10 gennaio 2022 per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 10 gennaio 2022) Disservizi e problemi oggi 10 gennaio 2022 per gli utenti che utilizzano l'operatore, che èe non, come riportato dal sitodetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Iliad non Iliad down in tutta Italia: cosa sta succedendo Non sono ancora state rilasciate comunicazioni da parte di Iliad sulla causa dei malfunzionamenti, vedremo nel corso dei prossimi minuti se si tratta di un blackout di piccola entità o se invece è ...

Flash 150 di Iliad: l'offerta speciale scade tra pochi giorni ...sono inclusi nel canone mensile e non sono presenti vincoli in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile La nuova Flash 150 di Iliad ...

Iliad non funziona in molte zone d’Italia: ecco la situazione del down TuttoAndroid.net Vengono segnalati problemi Iliad con le chiamate il 10 gennaio Bisogna fare i conti con alcuni problemi Iliad riguardanti le chiamate oggi 10 gennaio. Un disservizio assai differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame nei mesi scorsi sul nostro magazine ...

Iliad: ultimo giorno per avere 150GB in 5G gratis, ecco come fare Manca ormai molto poco: la promo migliore di Iliad sta per scadere ufficialmente, la Flash 150 è ancora disponibile con il 5G gratis ...

