Il vescovo che ha proibito ai preti no vax di dare la comunione: “Bersagliato da messaggi cattivi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il vescovo di Teano Calvi che con una disposizione pastorale ad hoc ha proibito a sacerdoti e diaconi non vaccinati di distribuire la comunione in chiesa oggi è stato preso di mira dai no vax. “Sono stato tempestato di messaggi cattivi”, denuncia all’Adnkronos mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi, e anche medico. Ed è soprattutto da medico che Cirulli ha deciso di fare questo importante passo in un momento in cui i contagi aumentano. “Eppure qui – osserva – da parte dei no vax se ne fa una questione ideologica. Il punto è che l’unica strada per uscire dalla pandemia è il vaccino ma questo in Italia significa prendere attacchi e cattiverie di ogni genere. E oggi sono stato Bersagliato da messaggi cattivi dei no vax. Ho ricevuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildi Teano Calvi che con una disposizione pastorale ad hoc haa sacerdoti e diaconi non vaccinati di distribuire lain chiesa oggi è stato preso di mira dai no vax. “Sono stato tempestato di”, denuncia all’Adnkronos mons. Giacomo Cirulli,di Teano-Calvi, e anche medico. Ed è soprattutto da medico che Cirulli ha deciso di fare questo importante passo in un momento in cui i contagi aumentano. “Eppure qui – osserva – da parte dei no vax se ne fa una questione ideologica. Il punto è che l’unica strada per uscire dalla pandemia è il vaccino ma questo in Italia significa prendere attacchi e cattiverie di ogni genere. E oggi sono statodadei no vax. Ho ricevuto ...

