Il Tribunale di Melbourne in fondo è né più né meno come il Tar del Lazio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 21° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Manco il tempo di una doccia, ed eccoli di nuovo in campo. “Non è stata una partita, è stata un martirio. Siamo stati costretti a radunarciun torneo da bar: alcuni non si allenavano da settimane. Stiamo attenti a dire che in questo modo si vuole salvare il calcio”. Marino dopo Udinese-Atalanta. Difficile dargli torto. E’ una di quelle giornate che si annunciano un po’ malinconiche perché c’è un po’ di noia diffusa, c’è quel pizzico di disaffezione che ti fa prevedere non debba succedere nulla di che. Non è stato così. Ci sono un paio di appuntamenti di cartello. Uno a Milano, l’altro a Roma. All’Olimpico tiene banco il derby dei mister bolliti. E se ne vedono delle belle. I Sangue Oro partono forte e ruggiscono per circa 70 minuti. Trovano immediatamente il gol con Abraham. Si fanno riprendere ...