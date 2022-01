Il tribunale dà ragione a Djokovic che ora vuole giocare in Australia. Ma governo potrebbe fermarlo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tennista serbo è tornato ad allenarsi in vista degli Open di Melbourne. Ma l'ultima parola spetterà domani al governo di Canberra che potrebbe revocare il suo visto d'ingresso Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tennista serbo è tornato ad allenarsi in vista degli Open di Melbourne. Ma l'ultima parola spetterà domani aldi Canberra cherevocare il suo visto d'ingresso

Advertising

SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - HuffPostItalia : Tribunale dà ragione a Novak Djokovic, ottiene il visto per l'Australia - i_Stef : RT @tempoweb: Djokovic libero anche senza vaccino, il tribunale gli dà ragione: può giocare gli Australian Open #Djokovic #AustralianOpen20… - Emorroid : RT @giubileif: Dopo che è stato messo alla gogna dai media di mezzo mondo, la giustizia australiana ha dato ragione a #Djokovic che può res… - Lele753 : RT @giubileif: Dopo che è stato messo alla gogna dai media di mezzo mondo, la giustizia australiana ha dato ragione a #Djokovic che può res… -