Il Torino affonda la Fiorentina | finisce 4-0

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Partita senza storia tradecisa già nel primo tempo. Singo porta avanti i granata con un colpo di testa su assist di Vojvoda. Raddoppio dopo 4 minuti di Brekalo su assist di Lukic e poi un errore di Callejon regala al croato anche la palla del 3-0. Quarta rete firmata nella ripresa da Sanabria. Fra i granata esordio in porta per Luca Gemello, classe 2000.21esima giornata (domenica 9 gennaio 2022): Venezia-Milan 0-3, Empoli-Sassuolo 1-5, Napoli-Sampdoria 1-0, Udinese-Atalanta 2-6, Genoa-Spezia 0-1, Roma-Juventus 3-4, Verona-Salernitana 1-2, Inter-Lazio 2-1,4-0, Cagliari-Bologna martedì ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41, Juventus 38, Roma,, Lazio 32, Empoli, Sassuolo,28, Bologna, Verona 27, Udinese, ...

