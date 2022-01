Il Telegraph: “Djokovic è stato arrestato”. Ma è davvero così? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la sentenza del giudice che ha accettato il suo ricorso, Novak Djokovic sarebbe stato arrestato dalla autorità australiane. La notizia è stata riportata dal The Telegraph che sottolinea come il governo, adesso, avrà quattro ore per decidere se confermare l’espulsione del tennista serbo dal Paese. Il clima sembra essere molto teso, dopo che l’esecutivo australiano aveva già spiegato che la parola finale su questa vicenda sarebbe stata messa dal Ministero dell’Interno. Notizie che sono diventate sempre più pressanti visto che, dopo il pronunciamento, il tennista non è mai uscito dall’ufficio dell’avvocato che ha curato il ricorso contro la decisione di annullare il suo visto. pic.twitter.com/PGzegChaRo — Laura Jayes (@ljayes) January 10, 2022 Djokovic arrestato, il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la sentenza del giudice che ha accettato il suo ricorso, Novaksarebbearredalla autorità australiane. La notizia è stata riportata dal Theche sottolinea come il governo, adesso, avrà quattro ore per decidere se confermare l’espulsione del tennista serbo dal Paese. Il clima sembra essere molto teso, dopo che l’esecutivo australiano aveva già spiegato che la parola finale su questa vicenda sarebbe stata messa dal Ministero dell’Interno. Notizie che sono diventate sempre più pressanti visto che, dopo il pronunciamento, il tennista non è mai uscito dall’ufficio dell’avvocato che ha curato il ricorso contro la decisione di annullare il suo visto. pic.twitter.com/PGzegChaRo — Laura Jayes (@ljayes) January 10, 2022arre, il ...

