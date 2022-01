Il teaser di The Boys 3 promette un ritorno al fulmicotone (Di lunedì 10 gennaio 2022) I fan di The Boys possono trarre un sospiro di sollievo: finalmente la terza stagione della serie (anti)eroistica tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ha una data di uscita. Si tratta ancora di qualche mese, poi l'attesa si concluderà, dopo due anni, che a volte sono sembrati particolarmente lunghi. La seconda stagione della serie di Eric Kripke, infatti, era stata distribuita su Amazon Prime Video nell'autunno 2020 e, come molte altre produzioni, ha poi subito un rallentamento per gli ormai ben noti problemi della pandemia. Sta di fatto che, finalmente, The Boys 3 è davvero in arrivo quest'anno e queste sono tutte le informazioni che si conoscono per ora sui nuovi episodi. The Boys, quando esce la terza stagione È con un breve teaser che Prime Video ha annunciato la data di uscita della terza stagione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) I fan di Thepossono trarre un sospiro di sollievo: finalmente la terza stagione della serie (anti)eroistica tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ha una data di uscita. Si tratta ancora di qualche mese, poi l'attesa si concluderà, dopo due anni, che a volte sono sembrati particolarmente lunghi. La seconda stagione della serie di Eric Kripke, infatti, era stata distribuita su Amazon Prime Video nell'autunno 2020 e, come molte altre produzioni, ha poi subito un rallentamento per gli ormai ben noti problemi della pandemia. Sta di fatto che, finalmente, The3 è davvero in arrivo quest'anno e queste sono tutte le informazioni che si conoscono per ora sui nuovi episodi. The, quando esce la terza stagione È con un breveche Prime Video ha annunciato la data di uscita della terza stagione ...

