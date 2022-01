Il Tar riapre gli istituti in Campania. Assenze fra docenti e studenti. Presidi chiedono Ffp2 per tutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tribunale amministrativo regionale della, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori dicontro l'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava ...

Advertising

CronacaFlegrea : Il Tar riapre le scuole in Campania: accolto il ricorso - MarcoToth4 : Il #TAR della Campania dà ragione al Governo e riapre primarie e medie++ - infoitinterno : Il Tar riapre le scuole in Campania: la DaD non basta - Notizie Scuola - euricona : #Campania posti in terapia intensiva 656 occupati 73 Non c'è nessuna emergenza il tar regionale annulla l'ordinanza… - cronachecampane : Il Tar riapre le scuole in Campania #cronacanapoli #flashnews #scuola #tarcampania #UltimeNotizie -