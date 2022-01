Il Tar ferma De Luca, riaprono le scuole in Campania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da domani si torna in classe anche in Campania. Sospesa l’ordinanza di Vincenzo De Luca. Il Tar si è pronunciato nel primo pomeriggio, dopo che contro l’atto del governatore campano erano arrivati ben tre ricorsi. Da parte dei genitori, del governo e di un’associazione. Tutti e tre sono stati accolti. I primi ad agire contro De Luca è stato proprio un gruppo di genitori dei genitori, portato avanti dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci ad essere accolto, dopo che il Tar aveva chiesto alla regione Campania di presentare, entro le 11 di oggi, una memoria con la quale spiegasse perché il governatore aveva deciso di imporre la didattica a distanza, per la scuola dell’infanzia, per la primaria e per l’ex scuola media, fino al 29 gennaio. La memoria è arrivata, ma le pagine firmate dai legali di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da domani si torna in classe anche in. Sospesa l’ordinanza di Vincenzo De. Il Tar si è pronunciato nel primo pomeriggio, dopo che contro l’atto del governatore campano erano arrivati ben tre ricorsi. Da parte dei genitori, del governo e di un’associazione. Tutti e tre sono stati accolti. I primi ad agire contro Deè stato proprio un gruppo di genitori dei genitori, portato avanti dagli avvocati Giacomo Profeta eRubinacci ad essere accolto, dopo che il Tar aveva chiesto alla regionedi presentare, entro le 11 di oggi, una memoria con la quale spiegasse perché il governatore aveva deciso di imporre la didattica a distanza, per la scuola dell’infanzia, per la primaria e per l’ex scuola media, fino al 29 gennaio. La memoria è arrivata, ma le pagine firmate dai legali di ...

