Il Tar della Campania ha sospeso l' ordinanza di De Luca sul posticipo delle riapeture delle scuole

(Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - La quinta sezione del Tar, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l'1/2022 del presidenteRegione, Vincenzo De, che posticipava al 29 gennaio il ritorno in classe per ledell'infanzia, elementari e medie. Il tribunale amministrativo ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo quindi il provvedimento emesso dalla Regione e fissato la trattazione l'8 febbraio. L'1/2022 firmata da Vincenzo Deè una misura che non “sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalità" anche perché "la regione" non è "classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il ...

Questa volta ilCampania non solo lo ha bocciato, ma l'ha anche severamente censurato accusandolo di non avere saputo mettere in campo adeguate misure per consentire al sistema sanitario regionale e a ...NAPOLI - IlCampania ha accolto uno dei ricorsi presentati contro l'ordinanza del presidenteRegione Vincenzo De Luca che ha portato allo stop delle lezioni in presenza nelle scuole fino alle ...Con decreto del Tar è sospesa l'esecutività dell'ordinanza con immediato ripristino della didattica in presenza Da domani tutti in classe. Il tribunale amministrativo della regione Campania ha accolto ...Il Tar della Campania revoca l'ordinanza sulla riapertura delle scuole emanata da Vincenzo De Luca. La Regione non ha dati sufficienti per chiudere ...