Il Tar accoglie il ricorso: scuole riaperte in Campania, sospesa l’ordinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tar ha accolto il ricorso contro l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata da Vincenzo De Luca venerdì scorso, sospendendo il provvedimento e disponendo di conseguenza la riapertura degli istituti scolastici dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tar ha accolto ilcontrodi chiusura delleemanata da Vincenzo De Luca venerdì scorso, sospendendo il provvedimento e disponendo di conseguenza la riapertura degli istituti scolastici dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it.

