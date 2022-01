Il sottosegretario alla salute Costa: «Superato il picco di contagi valuteremo la situazione sugli stadi» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «sugli stadi c’è stata un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad una capienza massima di 5 mila spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che condivido» Queste le parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa durante una visita alla Pubblica Assistenza della Spezia, così come riportate dell’Ansa. L’obiettivo del provvedimento che restringe la partecipazione dei tifosi – dice Costa – è quello di limitare assembramenti. Tra due settimane, quando dovrebbe essere Superato il picco di contagi e si dovrebbe dunque entrare in una fase più gestibile, la situazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) «c’è stata un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad una capienza massima di 5 mila spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che condivido» Queste le parole delAndreadurante una visitaPubblica Assistenza della Spezia, così come riportate dell’Ansa. L’obiettivo del provvedimento che restringe la partecipazione dei tifosi – dice– è quello di limitare assembramenti. Tra due settimane, quando dovrebbe essereildie si dovrebbe dunque entrare in una fase più gestibile, la...

Advertising

RaiNews : L'obbligo vaccinale per gli over 50 sarà in vigore da subito, 'da quando il decreto viene pubblicato', chiarisce il… - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - napolista : Il sottosegretario alla salute #Costa: «Superato il picco di contagi valuteremo la situazione sugli stadi» Le dich… - ultimora_pol : Dennis #Wiersma (VVD); -Ministra della Natura e dell'Azoto: Christianne #vanderWal (VVD); Segretari di Stato -Se… - MATTE1973S : RT @ChanceGardiner: Il GEOMETRA Andrea Costa, sottosegretario alla salute con il colonproctologo Sileri, esperto di ragadi anali ed emorroi… -