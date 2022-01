Il silenzio di Draghi sul Quirinale aiuta il centrodestra? (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Aggiungo che non risponderò a domande sul futuro, sul Quirinale o cose simili…». Chi si aspettava novità (preannunciate anche da alcuni quotidiani nazionali) sulla eventuale candidatura si Mario Draghi al Quirinale nella tanto attesa conferenza stampa convocata per le 18 a Palazzo Chigi dopo pochi secondi si è dovuto ricredere in fretta. Al termine della sua (già breve) introduzione il premier ha anticipato i cronisti, pronti a chiedere lumi sul futuro del premier e dell’inquilino sul Colle più alto di Roma. Ma c’è silenzio e silenzio. C’è la scena muta di chi ha paura di rispondere e quella di chi non ha nulla da dire. Difficile entrare nella testa di Draghi (su cui il 90% delle previsioni di analisti e cronisti oltre che di politici di vario livello in questi 11 mesi è stata ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Aggiungo che non risponderò a domande sul futuro, sulo cose simili…». Chi si aspettava novità (preannunciate anche da alcuni quotidiani nazionali) sulla eventuale candidatura si Marioalnella tanto attesa conferenza stampa convocata per le 18 a Palazzo Chigi dopo pochi secondi si è dovuto ricredere in fretta. Al termine della sua (già breve) introduzione il premier ha anticipato i cronisti, pronti a chiedere lumi sul futuro del premier e dell’inquilino sul Colle più alto di Roma. Ma c’è. C’è la scena muta di chi ha paura di rispondere e quella di chi non ha nulla da dire. Difficile entrare nella testa di(su cui il 90% delle previsioni di analisti e cronisti oltre che di politici di vario livello in questi 11 mesi è stata ...

Advertising

petergomezblog : Draghi dopo il silenzio e le polemiche ci ripensa: lunedì 10 gennaio farà conferenza stampa su obbligo vaccinale e… - a_padellaro : PREMIER IN FUGA Un clamoroso errore politico quando il Paese aveva assoluta necessità di ascoltare la voce più auto… - NicolaPorro : ?? L’allarme durata vaccini, gli affanni di Draghi per il Quirinale e il silenzio 'buonista' sulle molestie di Capod… - Riccard69633664 : @myrtamerlino Ma come?! Urlavi a squarciagola l'arrivo di Draghi ed il suo governo dei migliori!!!!! Sei stata acco… - cmanara77 : RT @ilCorazziere_: Il silenzio di #Draghi è un boato che conferma la sua voglia di andare al #Colle. Lo stile è quello appreso ed esercitat… -