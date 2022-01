Il ritorno a scuola a Benevento, tanti banchi vuoti anche alle Superiori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – tanti banchi vuoti alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie. Chiuse in Campania per scelta di De Luca le scuole elementari e medie anche nelle Superiori sono pochi gli studenti che si sono presentati in aula. Numerose le assenze anche tra il personale docente e non docente: tra malattie, vaccinazioni e tamponi circa il 10% non si è presentato in istituto. Particolare la situazione al Liceo Rummo di via Santa Colomba dove era stata annunciata la diserzione in massa degli studenti quale misura di contrasto “fai da te” alla diffusione della variante Omicron: pochi, in effetti, gli studenti presenti e ciò nonostante siano stati installati in tutte le aule dei purificatori d’aria. Così la dirigente Annamaria Morante: “La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutialla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie. Chiuse in Campania per scelta di De Luca le scuole elementari e medienellesono pochi gli studenti che si sono presentati in aula. Numerose le assenzetra il personale docente e non docente: tra malattie, vaccinazioni e tamponi circa il 10% non si è presentato in istituto. Particolare la situazione al Liceo Rummo di via Santa Colomba dove era stata annunciata la diserzione in massa degli studenti quale misura di contrasto “fai da te” alla diffusione della variante Omicron: pochi, in effetti, gli studenti presenti e ciò nonostante siano stati installati in tutte le aule dei purificatori d’aria. Così la dirigente Annamaria Morante: “La ...

