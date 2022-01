Il regno festeggia Elisabetta. Ma sul Giubileo pesa il sexgate

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Undi platino a ritmo di parate, concerti e persino una competizione per la miglior torta del reame, adatta per una regina di DEBORAH BONETTI

Un giubileo di platino a ritmo di parate, concerti e persino una competizione per la miglior torta del reame, adatta per una regina di DEBORAH BONETTI

Londra è pronta a celebrare lo storico giro di boa della regina Elisabetta: prima sovrana britannica che tra poche settimane, il 6 febbraio - taglia il traguardo dei 70 anni di regno. Ai sudditi toccherà il compito di inventare una nuova ricetta per il dolce che commemorerà il momento in cui la sovrana divenne regina il 6 febbraio 1952 ...