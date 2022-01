Il Pitti di gennaio sarà il solito Pitti? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla vigilia di quella che rappresenta la più importante fiera dedicata all'abbigliamento maschile, ovvero Pitti Uomo, ci siamo chiesti come poteva configurarsi lo scenario della storica manifestazione - in cui regolarmente, si danno appuntamento migliaia di persone, tra espositori, stampa italiana e non, buyer da tutto il mondo - che in piena ondata Omicron ha deciso di andare avanti, e di perseguire in quello che aveva annunciato solo qualche settimana fa, quando le cose sembrava potessero volgere al meglio, cancellando solo qualche evento (Ann Demeulemeester per esempio) ma confermando il formato in presenza dell'appuntamento. Ce lo siamo fatti raccontare da Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine Uomo… Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine Agostino ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla vigilia di quella che rappresenta la più importante fiera dedicata all'abbigliamento maschile, ovveroUomo, ci siamo chiesti come poteva configurarsi lo scenario della storica manifestazione - in cui regolarmente, si danno appuntamento migliaia di persone, tra espositori, stampa italiana e non, buyer da tutto il mondo - che in piena ondata Omicron ha deciso di andare avanti, e di perseguire in quello che aveva annunciato solo qualche settimana fa, quando le cose sembrava potessero volgere al meglio, cancellando solo qualche evento (Ann Demeulemeester per esempio) ma confermando il formato in presenza dell'appuntamento. Ce lo siamo fatti raccontare da Agostino Poletto, direttore generale diImmagine Uomo… Agostino Poletto, direttore generaleImmagine Agostino ...

Advertising

destinationflo : #PittiUomo torna a #Firenze da domani fino al 13 gennaio 2022 presso la Fortezza da Basso, Non perdertela! ?? Per a… - AlexSicuro : PITTI 101 IN AVVIO DOMANI 11 FINO AL 13 GENNAIO - sole24ore : #PittiUomo, a raccontare le aziende e i loro prodotti - che saranno presentati nel corso del mese di gennaio a Pitt… - muoversintoscan : ?? Torna Pitti Immagine alla Fortezza da Basso di #Firenze, al via domani martedì 11 gennaio. Previsti provvedimenti… - muoversintoscan : RT @AT_Informa: In occasione di “Pitti Immagine” dal 10 al 13 gennaio deviazione di percorso Linee 17-20-23. Dettagli su -

Ultime Notizie dalla rete : Pitti gennaio ICON: Un numero speciale per celebrare il Made in Italy ...nel mondo culminerà in occasione delle passerelle di Pitti Immagine Uomo con l' evento esclusivo "È stile italiano", organizzato da Icon . Una serata speciale, che radunerà lunedì 10 gennaio presso l'...

Torna Pitti, ecco tutti i divieti alla Fortezza Torna Pitti Immagine alla Fortezza da Basso, al via l'11 Gennaio con Pitti Uomo e Pitti Bimbo fino al 13 per poi concludere con Pitti Filati dal 2 al 4 Febbraio. Gli uffici della mobilità del Comune di Firenze hanno predisposto una serie di provvedimenti ...

Pitti Immagine alla Fortezza da Basso, al via martedì 11 gennaio Comune di Firenze Il Pitti Uomo di gennaio sarà il solito Pitti? Tra disdette all'ultimo minuto, contagi in aumento, difficoltà generali, come parte e cosa dobbiamo aspettarci da questo Pitti? «Stiamo per inaugurare, insieme alle nostre aziende, una nuova edizione ...

La moda italiana torna a correre e supera 81 miliardi nel 2023 Il dato è emerso oggi pomeriggio a Firenze dall'analisi presentata dall’ufficio studi PwC e fondazione Edison in occasione di Pitti uomo 101 ...

...nel mondo culminerà in occasione delle passerelle diImmagine Uomo con l' evento esclusivo "È stile italiano", organizzato da Icon . Una serata speciale, che radunerà lunedì 10presso l'...TornaImmagine alla Fortezza da Basso, al via l'11conUomo eBimbo fino al 13 per poi concludere conFilati dal 2 al 4 Febbraio. Gli uffici della mobilità del Comune di Firenze hanno predisposto una serie di provvedimenti ...Tra disdette all'ultimo minuto, contagi in aumento, difficoltà generali, come parte e cosa dobbiamo aspettarci da questo Pitti? «Stiamo per inaugurare, insieme alle nostre aziende, una nuova edizione ...Il dato è emerso oggi pomeriggio a Firenze dall'analisi presentata dall’ufficio studi PwC e fondazione Edison in occasione di Pitti uomo 101 ...