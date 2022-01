Il pistacchio siciliano: l’oro verde! (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Attilio Runello. Il pistacchio distribuito in tutti i supermercati ha raggiunto il prezzo di quindici euro al chilo. Rappresenta un bel fatturato per i produttori quasi esclusivamente del catanese. Per la Sicilia rappresenta un bel vantaggio visto che le principali esportazioni dell’isola riguardano l’agroalimentare. Un affare per chi lo produce e lo vende. Il Leggi su freeskipper (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Attilio Runello. Ildistribuito in tutti i supermercati ha raggiunto il prezzo di quindici euro al chilo. Rappresenta un bel fatturato per i produttori quasi esclusivamente del catanese. Per la Sicilia rappresenta un bel vantaggio visto che le principali esportazioni dell’isola riguardano l’agroalimentare. Un affare per chi lo produce e lo vende. Il

Advertising

freeskipperIT : Il pistacchio siciliano: l'oro verde! - fiamminga95 : Anniversario festeggiato con una bella torta! Ma non è piaciuta al mio fidanzato siciliano, ma penso che non gli sa… - parolenoncose : ho mal di pancia e parecchia voglia di un cornetto al pistacchio o un cannolo siciliano (o entrambi) - VenijbNiky : Il mio migliore amico oggi mi ha consegnato il regalo di natale dato che non era ancora arrivato È un panettone art… - fumoffus : @Mirkov80 Un panettone ricoperto al pistacchio ?????? meglio se siciliano è appena fatto, grazie. -