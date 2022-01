Il nuovo questore Schimera | “La mia lunga esperienza al servizio dei bergamaschi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Bergamo. “Scusatemi, ma anche se sono grande e grosso per me è una grossa emozione essere qui oggi”. Si è presentato così lunedì mattina ildi Bergamo Stanislao. Dirigente Superiore della Polizia di Stato,ha 61 anni ed è nato a Brindisi, è sposato e ha due figli, un maschio di 25 anni e una femmina di 14, “oltre a un cagnolone di 40 chili che ho preso per lei quando si sentiva sola per la Dad”. È laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti, nel 1985 ha vinto il concorso per vicecommissario e ha già ricoperto numerosi incarichi in varie località italiane: “Ho alle spalle quasi 38 anni di, soprattutto nel mondo delle investigazioni. Senza essere presuntuoso, una discretache ora sono pronto a mettere al ...