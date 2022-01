Il nuovo canale Sky Cinema 4K arriva il 28 gennaio. 120 film in Ultra HD senza costi aggiuntivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sky annuncia il nuovo canale dedicato ai film in 4K: arriverà a fine mese e sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD.... Leggi su dday (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sky annuncia ildedicato aiin 4K: arriverà a fine mese e sarà visibileper tutti i clienti Skycon Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD oHD....

Advertising

Digital_Day : Il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR in modalità lineare sarà sul 313 - Domenic67688106 : RT @LilithNoire2: Nuovo materiale in arrivo su Onlyfans e nel canale telegram ?????????? ?? - JimmyTheSpanker : RT @RedCherryInk: ????? Nuovo Link per entrare nel mio canale telegram!! ?????? (é GRATIS e pieno di anteprime zozze) ?? - subdom21 : RT @LilithNoire2: Nuovo materiale in arrivo su Onlyfans e nel canale telegram ?????????? ?? - PMercati : ???? Nuovo video sul canale YT ???? ?? Le nostre performance di Trading 2021 ?? Ricorda di lasciare un ?? e scrivi nei… -