Il monito di Locatelli | ' Sbagliato dire che con Omicron non ci siano malattie gravi o anche fatali'

Advertising

telodogratis : Il monito di Locatelli: “Omicron può provocare patologie gravi” - raffaellasalato : RT @Agenzia_Italia: Il monito di Locatelli: '#Omicron può provocare patologie gravi' - globalistIT : Il professore spiega il perché - sulsitodisimone : Il monito di Locatelli: 'Omicron può provocare patologie gravi' - Misalu1 : RT @Agenzia_Italia: Il monito di Locatelli: '#Omicron può provocare patologie gravi' -

Ultime Notizie dalla rete : monito Locatelli

AGI - Agenzia Italia

Lo ha detto il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Coronavirus, nel ...'Secondo uno studio riguardante il Sudafrica - ha spiegato- , i morti per la variante Omicron nel Paese sono stati 256, in larga maggioranza di over 60 a conferma di come il fattore età ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Coronavirus non vuole sottovalutazioni ...Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, "E' un messaggio non corretto dire che la variante sarebbe incapace di causare una malattia seria" ...