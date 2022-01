Il monito di Locatelli | Omicron può provocare patologie gravi

Leggi su agi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - "E' un messaggio non corretto quello secondo cui la variantesarebbe incapace diuna malattia grave: è meno pericolosa ma puògrave e anche fatali". Lo ha ricordato Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Secondo uno studio riguardante il Sudafrica - ha spiegato-, i morti per la variantenel Paese sono stati 256, in larga maggioranza di over 60 a conferma di come il fattore età abbia un sua evidente incidenza". "La scelta dell'obbligo vaccinale per gli over 50 - ha concluso il coordinatore del Cts - ha un suo solido fondamento scientifico e i 2,3 milioni di italiani non ancora vaccinati per i quali è stato previsto trovano ...