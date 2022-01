Il mistero Deltacron e le altre. Atlante delle varianti del Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Correva l?11 gennaio 2020, esattamente due anni fa, quando la Cina depositava la prima sequenza del virus Sars-Cov2 originario. Oggi l’albero genealogico delsi è ampliato ed è ricchissimo. Non solo Omicron e Delta: su Gisaid, una piattaforma genomica di condivisione internazionale che si pone l’obiettivo di fornire un accesso rapido e aperto ai dati sui virus epidemici e pandemici – tra cui quelli sulle nuoveSars-Cov2 – e sulle piattaforme collegate Genbank e Nextstrain, vengono monitorate tutte ledel virus, da quelle identificate più di recente a quelle più “vecchie”, attraverso i dati raccolti in 170 Paesi. Da quell?11 gennaio 2020 lecontinuano ad allarmare. Qual è la più contagiosa? Quali sono i sintomi? Sono tanti gli interrogativi che ci si pone. Ma le piattaforme come Gisaid ...