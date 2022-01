Il mistero africano | perché il Covid ha fatto pochi morti?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mistero africano

Inside Over

... con percentuali che superano il 90% in alcuni paesi del continente; dati Onworldindata.org ). Su quest'ultimo dato non è unche le varianti si sviluppano per via di sacche non ...30 " così è indicato nell'inventario del 1896 " è un codice avvolto nel: non si hanno ... La prima è un brano del 'De re publica' in cui Cicerone, attraverso le parole di Scipione l'...Mentre in Italia si annuncia il 'raffreddorizzarsi' del Covid per i vaccinati e '...per questi motivi, potremo lasciarci alle spalle ogni decisione politica che ...generare incrementi di mortalità e .La Roma però non solo deve fare i conti con chi ha contratto in virus ma anche con un no vax all'interno della rosa. Il Covid torna a colpire in Serie A. Come riporta l'edizione odierna de Il Messagge ...