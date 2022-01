Il grafico mostrato da Speranza in conferenza stampa che spiega “col disegnino” l’efficacia dei vaccini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato gli ultimi decreti varati dal governo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha mostrato un grafico sull’occupazione delle terapie intensive nel periodo dal 12 novembre al 12 dicembre del 2021, che mostrava le percentuali di non vaccinati, vaccinati con due dosi da più di quattro mesi e vaccinati con dose booster che hanno bisogno delle cure più importanti perché hanno sviluppato forme più gravi della malattia. Il grafico mostrato da Speranza in conferenza che spiega “col disegnino” l’efficacia dei vaccini Secondo i dati, la cui paternità ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso dellada Palazzo Chigi in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi hato gli ultimi decreti varati dal governo, il ministro della Salute Robertohaunsull’occupazione delle terapie intensive nel periodo dal 12 novembre al 12 dicembre del 2021, che mostrava le percentuali di non vaccinati, vaccinati con due dosi da più di quattro mesi e vaccinati con dose booster che hanno bisogno delle cure più importanti perché hanno sviluppato forme più gravi della malattia. Ildainche“coldeiSecondo i dati, la cui paternità ...

Advertising

neXtquotidiano : Più chiaro di così... Il grafico mostrato da #Speranza in #conferenzastampa che spiega “col disegnino” l’efficacia… - ManuelCasalini : @IlCastiga In realtà no. Basta guardare il grafico mostrato alla conferenza stampa. - cindykia25644 : RT @renato240757: @valy_s Ho notato che Speranza aveva il foglio del grafico pronto e mostrato appena conclusa la domanda del giornalista.… - GiovyDean : Cioè un grafico ha mostrato #Speranza e tutti i numeri riportati sono sbagliati. Questo è il livello dei… - Alessan27259340 : RT @renato240757: @valy_s Ho notato che Speranza aveva il foglio del grafico pronto e mostrato appena conclusa la domanda del giornalista.… -