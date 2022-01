Il gol di Immobile: De Vrij e Handanovic, che frittata... (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ciro Immobile ha timbrato il cartellino anche con l'Inter a San Siro, arrivando a meno tre dal mito Piola nella classifica all time. Ma sul suo gol le responsabilità della difesa nerazzurra pesano.... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ciroha timbrato il cartellino anche con l'Inter a San Siro, arrivando a meno tre dal mito Piola nella classifica all time. Ma sul suo gol le responsabilità della difesa nerazzurra pesano....

Advertising

SkySport : INTER-LAZIO 2-1 Risultato finale ? ? #Bastoni (30’) ? #Immobile (35’) ? #Skriniar (67’) ? SERIE A – 21^ giornata ??… - DAZN_IT : La befana vien di notte Ciro fa gol a frotte con la sua squadra romana viva viva Ciro Immobile che ha segnato il su… - AndreaCeregatti : @FrancescaCphoto Nel primo tempo voto 5 solo per l’errore sul loro gol,ma per me non è un errore ma un fallo clamoroso di immobile - pino_nostro : @ppnfrz In TV i giornalisti sono l’ennesima succursale di #SkyJuve #Marelli in primis. VISTO il replay del fallo di… - autofiorlig : I cani malati dell’InterTwitter che corrono a scrivere che il gol di Immobile è ovviamente kUrPa dE aNtAnOvIg giust… -