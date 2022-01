(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dimitridel nuovo acquisto del Napoli Axel e agente del calciatore, ha raccontato a Espn che il rapporto difficile col nuovo allenatore dell’Aston Villa, Steven, sta alla base della scelta del difensore inglese di trasferirsi al Napoli e lasciare i Villains. «A scanso di equivoci – ha dichiarato – voglio dire che Axel era aperto a restare all’Aston Villa. Lì è molto amato dai tifosi, lui stesso è legato ai fan. E poi si trovava bene a Birmingham. Però ha anche una carriera da costruire. Per raggiungere il suo pieno potenziale ha bisogno di un ambiente in cui ha l’opportunità di mettersi in mostra» Opportunità che conhanno cominciato a scarseggiare: nonostante le parole dello storico capitano dei Reds, che ha dichiarato che avrebbe preferito tenerlo, i fatti danno ragione a ...

napolista : Il fratello di #Tuanzebe: «Gerrard non lo faceva giocare per la rivalità tra Liverpool e Manchester United» A Espn… - Salvato67807573 : RT @MGuardasole: Dimitri, fratello-agente di Axel #Tuanzebe dopo il panorama mattutino, mostra la sera a #Napoli. Direi che se qualcuno se… - ParliamoDiNews : Tuanzebe, il fratello-agente folgorato dalla bellezza del golfo di Napoli [FOTO] #tuanzebe #fratello-agente… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Il fratello e agente di Tuanzebe ammira il panorama notturno di Napoli - gioiaeodio : Il fratello di Tuanzebe ha già scelto una casa bellissima ?? -

... tanto del calciatore quanto del club partenopeo, sono comparse le sue prime immagini nel centro sportivo di Castel Volturno, accompagnato anche dal suoed agente Dimitri., primo ...Ultime notizie calcio Napoli - Dimitri, fratelo ed agente di Axel, nuovo difensore centrale del Napoli, ha pubblicato pochi minuti fa uno scatto del golfo di Napoli in versione notturna, per così dire. Clicca sulla foto in ...Dimitri Tuanzebe, agente e fratello di Axel Tuanzebe, è stato piacevolmente colpito dalla bellezza del panorama di Napoli. Siamo al 7 di gennaio e Luciano Spalletti potrà presto avere a disposizione u ...In attesa del consueto tweet presidenziale e della nota della società, è la Lega Calcio a formalizzare l'affare sul suo sito web ...