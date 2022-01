Il caos del Petruzzelli, compreso il «trenino di Capodanno» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre il Ministro Franceschini e il Sindaco Antonio Decaro si vedono in gran segreto per concordare, anche ricorrendo a un esproprio, come aggirare la sentenza che ha stabilito che il teatro Petruzzelli non è pubblico ma privato nonostante da anni viene gestito dal comune di Bari in forza di una delibera illegittima con cui la giunta allora guidata da Michele Emiliano espropriò unilateralmente i proprietari, si scatena una sceneggiata. Il protagonista è il trenino di Capodanno, andato in onda durante il concertone della vigilia su canale 5. Come ormai da qualche anno il Capodanno Mediaset doveva andare in onda a Bari, proprio in piazza della Prefettura sotto il Comune. Da settimane in tanti, visti i contagi risalenti, chiedevano al Sindaco di annullarlo. Ma persino difronte all’appello del presidente nazionale ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre il Ministro Franceschini e il Sindaco Antonio Decaro si vedono in gran segreto per concordare, anche ricorrendo a un esproprio, come aggirare la sentenza che ha stabilito che il teatronon è pubblico ma privato nonostante da anni viene gestito dal comune di Bari in forza di una delibera illegittima con cui la giunta allora guidata da Michele Emiliano espropriò unilateralmente i proprietari, si scatena una sceneggiata. Il protagonista è ildi, andato in onda durante il concertone della vigilia su canale 5. Come ormai da qualche anno ilMediaset doveva andare in onda a Bari, proprio in piazza della Prefettura sotto il Comune. Da settimane in tanti, visti i contagi risalenti, chiedevano al Sindaco di annullarlo. Ma persino difronte all’appello del presidente nazionale ...

