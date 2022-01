Il calendario 2022 degli appuntamenti della Compagnia della Vela (Di lunedì 10 gennaio 2022) I classici appuntamenti della Compagnia della Vela si arricchiscono con una serie di appuntamenti che il circolo veneziano intende proporre per il 2022. C’è la “Veleggiata di apertura”, il “Marco Rizzotti”, la “Cooking cup”, ma anche la “Lui&Lei”, oltre alla novità della “Trieste-Venezia”, prima della gran chiusura con la “Veleziana”. Compagnia della Vela: anticipazione stagione velica Una delle novità è l’anticipazione della stagione velica già a febbraio, con la “Venice invitational carnival race” (26-27 febbraio) che fa da preludio al classico “via” con la ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 10 gennaio 2022) I classicisi arricchiscono con una serie diche il circolo veneziano intende proporre per il. C’è la “Veleggiata di apertura”, il “Marco Rizzotti”, la “Cooking cup”, ma anche la “Lui&Lei”, oltre alla novità“Trieste-Venezia”, primagran chiusura con la “Veleziana”.: anticipazione stagione velica Una delle novità è l’anticipazionestagione velica già a febbraio, con la “Venice invitational carnival race” (26-27 febbraio) che fa da preludio al classico “via” con la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Il calendario delle nuove misure anti Covid. Obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass: dove servono e… - Agenzia_Ansa : Saranno 45 i giorni di vacanza da sfruttare nel 2022, se si uniscono feste e ricorrenze infrasettimanali. Il calend… - _Carabinieri_ : Il Calendario Storico 2022 si apre con l’immagine del gennaio 1836, in cui il colera piegava la popolazione del Can… - karda70 : RT @Alemariani1985: #ricorrenze e #GiornateNazionali sono elementi costitutivi del proprio #CalendarioEditoriale sui #social, per stimolare… - repviapat : Protected: calendario reperibilità invernale: SECONDA variazione settimana IN CORSO -