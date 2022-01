Il bando social ha aiutato Trump. E pure i conti delle piattaforme (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi pensava che Donald Trump fosse in grado di conquistare il proprio consenso solo grazie ai social network dovrà ricredersi. Almeno in parte, perché il suo appeal non è cresciuto ma è tutt’altro che scemato. A poco più di un anno dai fatti di Capito Hill, e dalla conseguente decisione di Twitter, Facebook e YouTube di chiudere i suoi account, la figura del tycoon aleggia ancora negli edifici istituzionali di Washington e incombe ogni qualvolta si parla delle prossime elezioni presidenziali. Vero è che l’intenzione di creare un social network tutto suo, chiamato Truth social, mischiata a quella di lanciare un servizio in streaming che dovrebbe offrire agli abbonati programmi di intrattenimento e podcast informativi, rappresentano uno sforzo significativo da parte della Trump Media ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi pensava che Donaldfosse in grado di conquistare il proprio consenso solo grazie ainetwork dovrà ricredersi. Almeno in parte, perché il suo appeal non è cresciuto ma è tutt’altro che scemato. A poco più di un anno dai fatti di Capito Hill, e dalla conseguente decisione di Twitter, Facebook e YouTube di chiudere i suoi account, la figura del tycoon aleggia ancora negli edifici istituzionali di Washington e incombe ogni qualvolta si parlaprossime elezioni presidenziali. Vero è che l’intenzione di creare unnetwork tutto suo, chiamato Truth, mischiata a quella di lanciare un servizio in streaming che dovrebbe offrire agli abbonati programmi di intrattenimento e podcast informativi, rappresentano uno sforzo significativo da parte dellaMedia ...

