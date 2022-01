Ikea taglia indennità di malattia a personale Uk non vaccinato in autoisolamento (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gigante dei mobili Ikea verso il taglio all’indennità di malattia per alcuni dipendenti del Regno Unito non vaccinati costretti ad autoisolarsi dopo un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19: lo rivela il Mail on Sunday. I lavoratori non immunizzati – spiega la testata - potranno beneficiare di un’indennità pari a 96,35 sterline a settimana nel corso dei 10 giorni di isolamento, rispetto alla retribuzione settimanale di oltre 400 sterline al lordo delle tasse prevista per un lavoratore medio. L’azienda, che ha 21 grandi negozi e oltre 10 mila dipendenti in tutto il Regno Unito, ha affermato che “circostanze attenuanti” saranno prese in considerazione. “Tutte le situazioni saranno considerate caso per caso, quindi chiunque abbia dubbi o sia preoccupato per la propria situazione è incoraggiato a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gigante dei mobiliverso il taglio all’diper alcuni dipendenti del Regno Unito non vaccinati costretti ad autoisolarsi dopo un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19: lo rivela il Mail on Sunday. I lavoratori non immunizzati – spiega la testata - potranno beneficiare di un’pari a 96,35 sterline a settimana nel corso dei 10 giorni di isolamento, rispetto alla retribuzione settimanale di oltre 400 sterline al lordo delle tasse prevista per un lavoratore medio. L’azienda, che ha 21 grandi negozi e oltre 10 mila dipendenti in tutto il Regno Unito, ha affermato che “circostanze attenuanti” saranno prese in considerazione. “Tutte le situazioni saranno considerate caso per caso, quindi chiunque abbia dubbi o sia preoccupato per la propria situazione è incoraggiato a ...

