Ihme | “a febbraio l’Italia stimati 500 morti al giorno”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo uno studio dell’, l’istituto dell’Università di Washington, il picco dei decessi in Italia è ancora lontano. Al momento legiornalieri sono tra le 100 e 200, ma potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Gli esperti intanto si dividono tra pessimismo e speranza, mentre dagli Stati Uniti arriva una proiezione preoccupante. L’Organizzazione mondiale della sanità L'articolo

Secondo l', istituto dell'Università di Washington finanziato dalla Fondazione Gates, in Italia la variante Omicron potrebbe causare a metàun picco stimato tra 350 e 580 decessi al giorno. Si ...Secondo l', istituto dell'Università di Washington finanziato dalla fondazione Gates, entrodovrebbe arrivare il picco non solo di casi ma anche di morti. Entro la metà di, ...La situazione dei contagi è fluida: al momento si assiste a un leggero decremento ma nessuno può fare previsioni su Omicron. Il problema dei dati ...Uno studio americano lancia l'allarme in merito alla nuova ondata di Covid che ha colpito l'Italia. La situazione è molto delicata.