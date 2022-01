Iditarod | Domenicali e Liberty Media incalzati dalla PETA | ” Basta cani morti”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A tinte noir il nuovo regalo per Stefano. Direttamente, un peluche dal chiaro segnale di denuncia. Un cane tutto imbrattato di vernice rossa, simbolo delle pietose sofferenze patite dagli esemplari dell’Alaska. Così nell’, corsa dida slitta sponsorizzata proprioCGI–, di cuiè CEO. Nata nel 1973, secondo la no-profit la competizione avrebbe causato la morte di 150 esemplari. Se tanti sono gli sponsor ad averne preso le distanze, così non sembra per l’AD della F1. Che il grottesco episodio freni ora il sostegno di? Una difficile situazione, vista anche la possibilità che la F1 sia associata a una tale crudeltà verso i. ...

FormulaPassion.it

