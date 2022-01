I primi dildo della storia | erano usati dagli uomini della pietra

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Anche glipreistorici avevano i loro sex toys. Il fallo scolpito più antico del mondo misura venti centimetri, è fatto di siltite levigata e risale a circa 28.000 anni fa. Undi pietre che allietava l’età! Si pensava a un unicuum, e invece degli archeologi ne hanno trovato un altro un po’ più piccolo in un altro sito. Tutti i sex toys dei tempi remoti – curiosauro.itIvibratoriLa nuova opera è stata scoperta in Svezia, nel sito di Motala. Misura dieci centimetri e mezzo, e ha un diametro di circa due centimetri. Ha un aspetto levigatissimo. E secondo l’archeologo Göran Gruber del National Heritage Board, l’oggetto, ritrovato negli strati di argilla nei sedimenti del fondo del fiume, è ...

Ultime Notizie dalla rete : primi dildo

Scatti di Gusto

high - tech hanno conquistato il mercato, soprattutto in Nord Europa e nei paesi di lingua ... Ivedono i sex robot come strumenti ad alta valenza sociale, un po' valvole di sfogo per ......società di Ugo Arrigo Effetto divano? Record nelle assunzioni "stagionali" Quasi 500mila nei... No, a guardar bene, il marchio è, non Lidl. Ah, che originale. Il mezzuccio è ammiccante e ...La nuova versione della storia della principessa interpretata da Romy Schneider arriva in prima serata su Canale 5 dal 28 dicembre ...