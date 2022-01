I 40 anni di Kate Middleton: gli auguri della Famiglia Reale e la nuova biografia italiana (Di lunedì 10 gennaio 2022) Seppur mantenendo un basso profilo per via delle disposizioni anti-Covid, il compleanno di Kate Middleton è stato un vero e proprio evento per la Famiglia Reale inglese. La moglie del principe William, che il 9 gennaio ha compiuto 40 anni, ha ricevuto auguri degni di una regina. Per la prima volta da quando ha sposato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Seppur mantenendo un basso profilo per via delle disposizioni anti-Covid, il compleanno diè stato un vero e proprio evento per lainglese. La moglie del principe William, che il 9 gennaio ha compiuto 40, ha ricevutodegni di una regina. Per la prima volta da quando ha sposato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - fanpage : #KateMiddleton compie 40 anni, Paolo Roversi la celebra in tre splendidi scatti #KateAt40 - Corriere : «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - Aubade85Emilie : RT @vogue_italia: Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fotograf… - jf_project : RT @vogue_italia: Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fotograf… -