Horrible Tapes e Kult Tapes | mostri giganti | blaxploitation e tanto altro

(Di lunedì 10 gennaio 2022)provvede ad arricchire la propria library di chicche e rarità dedicate ai fan del bizzarro e della celluloide di genere a basso costo, rendendo disponibili in dvd, per la prima volta in Italia, gli inediti The giant Gila monster di Ray Kellogg e Microwave massacre di Wayne Berwick. Ma, per la gioia dei collezionisti, le novità non sono finite, in quanto la neonatadebutta con altre due rarità disseppellite dal sottobosco underground ed editate su supporto digitale: Black fist di Timothy Galfas e Richard Kaye e The impossible kid – Agent 00 di Eddie Nicart. Quattro gioielli: le sinossi The giant Gila monster (1959) – In una ...

Ultime Notizie dalla rete : Horrible Tapes

Taxidrivers.it

La copertina di "Black Fist"provvede ad arricchire la propria library di chicche e rarità dedicate ai fan del bizzarro e della celluloide di genere a basso costo rendendo disponibili in dvd, per la prima volta in ...... vanno sicuramente segnalate le proiezioni dei due cult dello splatter trash riscoperti su DVD dalla collana: La grassa grossa follia omicida di Ethel e La bestia notturna venuta dallo ...WELL before Google, Pornhub or revenge porn existed, footage of Baywatch star Pamela Anderson and rocker Tommy Lee’s honeymoon intimacy “broke the internet”. Now, nearly 25 years on, that infamous ...