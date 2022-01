Ho registrato quello che hai detto La Russa | scacco matto a Myrta Merlino | una bomba su Mario Draghi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022)è tornata in onda dopo la pausa per le feste di Natale e Capodanno. L'aria che tira stavolta non è delle migliori, a causa del netto peggioramento della situazione epidemiologica, strettamente connesso al dilagare della variante Omicron. “Ho difeso molte scelte di questo governo - ha dichiarato la conduttrice di La7 in apertura - ma oggi non posso fingere di non vedere, qualcosa non sta funzionando”. “Qualche settimana fa - ha aggiunto la- il nostro Paese era in netto vantaggio nei confronti della pandemia e anche delle grandi nazioni europee mentre oggi sembra di nuovo in affanno. Alcune decisioni di queste ultime settimane mi sono parse un po' frettolose e inutilmente punitive nei confronti di chi, come molti di noi, si è vaccinato non una, non due, ma addirittura tre volte. Perché mettere in atto ...