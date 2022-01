Highlights e gol Torino-Fiorentina 4-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Allo stadio Grandei ragazzi di Ivan Juric dominano in lungo e in largo e mettono le cose in chiaro dopo pochi minuti: prima il gol di Singo, poi la doppietta di Brekalo con la forte complicità dei viola, oggi assenti ingiustificati. Nella ripresa arriva anche il 4-0 definitivo di Sanabria. LE PAGELLE E I VOTI 2-0 BREKALO 3-0 BREKALO 4-0 SANABRIA SportFace.

Il video deie deglidi Torino - Fiorentina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Grande Torino i ragazzi di Ivan Juric dominano in lungo e in ...Il video con glied idi Marocco - Ghana 1 - 0 , sfida valida per la prima giornata del Gruppo C della Coppa d'Africa 2022 . I nordafricani partono con il piede giusto e volano in testa al proprio ...Nella seconda giornata della Coppa d'Africa 2022 arrivano le vittorie di misura del Marocco e della Guinea sul Ghana e sul Malawi.Torino-Fiorentina: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...