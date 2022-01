Highlights e gol Guinea-Malawi 1-0 | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

Leggi su sportface

La Guinea parte con il piede giusto ed aggancia il Senegal in vetta al raggruppamento. Decide la rete al 33? del primo tempo di Sylla, bravo a sfruttare in area di rigore il cross basso perfetto di Jose Kante. Il Malawi nella ripresa prova a farsi più minaccioso ed in un paio di circostanze riesce a spaventare la retroguardia avversaria. I tiri di Chester e Madinga, però, vengono ben respinti da Keita, che alza la saracinesca e contribuisce alla conquista di tre punti fondamentali per la sua squadra.